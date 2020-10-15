banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Bu para diğerlerinden çok farklı
Bu para diğerlerinden çok farklı
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Dexter 7 yıllık aranın ardından geri dönüyor
Dexter 7 yıllık aranın ardından geri dönüyor
Merih Demiral: Öz eleştiri yapmamız gerekiyor
Merih Demiral: Öz eleştiri yapmamız gerekiyor

Tunceli’de yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİ’NDE MEYDANA GELEN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Asayiş 15.10.2020, 00:22
1
Tunceli’de yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Doğanköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelebi ailesine ait evde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bitişikteki evlere de sıçrayan yangına önce köylüler müdahale etti. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine Çemişgezek ve Pertek Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Köye giden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar birlikte yangına müdahale etti. 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Yorumlar (0)
banner378
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2