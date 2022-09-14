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Tunceli’de yaban keçisi avlayan şahsa 253 bin lira ceza
Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan şahsa, 253 bin 270 lira para cezası kesildi.
Asayiş 14.09.2022, 11:51
Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan şahsa, 253 bin 270 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma personellerinin katılımı yapılan çalışmada nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 1 adet dişi yaban keçisinin avlanıldı tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 253 bin 270 lira para cezası uygulandı. Aynı zamanda avda kullanılan 1 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeğine el konulduğu bildirildi.
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