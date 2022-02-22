Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk’daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Minsk anlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Luhansk’ı tanıdık" dedi.
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Tunceli’de polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 22.02.2022, 18:54
Tunceli’de polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; şüpheli 2 araç içerisinde toplamda; 1 kilo 390 gram esrar maddesi ile muhtelif miktarda yeşil reçete sentetik ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.