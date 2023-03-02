Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tunceli’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl’den Tunceli’ye geldiği değerlendirilen şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 parça halinde toplam 525 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.