banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kanada, Taliban'ı tanımayan ilk ülke oldu
Kanada, Taliban'ı tanımayan ilk ülke oldu
İstanbul'da 7 ilçede sular kesilecek
İstanbul'da 7 ilçede sular kesilecek
Marcao, özür diledi!
Marcao, özür diledi!
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu

Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Tunceli’de Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kilogram 320 gram kenevir, 10 bin lira para ve çok miktarda kenevir tohumu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 18.08.2021, 09:15
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Tunceli’de Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kilogram 320 gram kenevir, 10 bin lira para ve çok miktarda kenevir tohumu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı kenevir ekimine yönelik Pülümür ilçesinde bulunan bir eve operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda, 13 kilo 320 gram kenevir, 10 bin lira para ve çok miktarda kenevir tohumu ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 1 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.
Yorumlar (0)
31°
açık