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Tunceli’de tuzaklanmış EYP düzeneği bulundu
Tunceli’de araziye tuzaklanmış basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Asayiş 12.07.2022, 10:45
Tunceli’de araziye tuzaklanmış basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık İlçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 5 metre kablo ve 1 pil bloğu ele geçirildi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneği bomba imha uzmanları tarafından olay yerinde imha edildi.