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Tunceli’de trafik kazası: 9 yaralı
TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 9 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 27.07.2020, 17:07
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, Pülümür ilçe girişinde bulunan Hıver bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan istikametinden Pülümür’e giden A.H.T. idaresindeki 62 AAC 882 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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