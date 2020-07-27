Tunceli’de trafik kazası: 9 yaralı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Pülümür ilçe girişinde bulunan Hıver bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan istikametinden Pülümür’e giden A.H.T. idaresindeki 62 AAC 882 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.