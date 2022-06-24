Tunceli’de tilki ve kedinin ekmek kavgası kameralara yansıdı. Kedi hiç korkmadan tilkiye kafa tutsa da, tilki ekmeği alarak kaçmayı başardı.

Tunceli’nin Halbori Gözeleri mevkiinde gezen Ahmet Memicil, kedinin yemesi için ekmek verdi. O sırada gelen bir tilki ekmeğe ortak oldu. Tikli ekmeğin bir bölümünü alarak yemeye başladı. O anda kedi, ekmeği almak için hiç korkmadan tilkiye saldırdı. Kedinin hamlesi ile geri kaçan tikli, bir süre bekledikten sonra lokmasını alarak ormanlığa kaçtı. O anlar Memicil tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.