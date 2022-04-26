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Tunceli’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Tunceli’nin Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.
Asayiş 26.04.2022, 20:40
Tunceli’nin Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde 3 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 2 adet akımölçer, 5 adet ampul, 70 adet ağrı kesici hap ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.