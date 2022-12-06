Tunceli’de teröristlere ait 15 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar Kış-13 operasyonu çerçevesinde teröristlere ait 15 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Abluka Sonbahar Kış-13 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 15 sığınağın imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, ’’Sığınaklar içerisinde 2 adet jenaratör, 806 adet EYP için hazırlanmış düzenek, 2 adet el telsizi, 35 adet büyük tüp, 3 kilogram metal tozu, EYP yapımında kullanılması için 1 adet düdüklü tencere, 1 adet ampermetre, 3 adet 6’lı hazırlanmış pil bloğu, 350 metre kablo, 4 adet şarj adaptörü, 2 adet fırın,1 adet uzaktan kumanda anahtarı, 4 adet örgütsel doküman, 3 adet termos, 1 adet pense, 3 adet 15’litrelik motor yağı, 50 kilogram kireç, 1 adet havan mühimmatı, 10 adet küçük tüp, 1 adet güneş paneli, 62 adet pil, 3 adet akü, 5 adet şarj kablosu, 1 adet lehim çantası, 140 metre branda, 150 metre sera naylonu, 10 çift ayakkabı, 4 adet sırt çantası, 10 adet battaniye, 4 adet şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir’’ denildi.