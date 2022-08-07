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Tunceli’de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde iki sığınak içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Asayiş 07.08.2022, 11:48
Tunceli’de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde iki sığınak içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 adet sığınak içerisinde; 1 adet jeneratör, 2 adet güneş paneli, 2 adet ampermetre, 1 adet akü, 13 adet büyük pil, 5 adet pil bloğu, 2 adet büyük tüp, 1 adet matkap, 1 adet kıyma makinesi, 1 adet sırt çantası, 300 metre branda, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

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