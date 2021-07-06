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Tunceli’de terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi.

Asayiş 06.07.2021, 09:39
Tunceli’de terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi.

Eren-7 Munzur-Mercan kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Tunceli’nin Ovacık ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet dolu Kalaşnikof şarjörü ve 1 adet hücum yeleği ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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