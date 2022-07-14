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Tunceli’de termal gece görüş dürbünleri ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda bir sığınak içerisinde 3 termal gece görüş dürbünü ve mühimmat ele geçirildi.

Asayiş 14.07.2022, 13:45
Tunceli’de termal gece görüş dürbünleri ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda bir sığınak içerisinde 3 termal gece görüş dürbünü ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Hozat kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda bir sığınak içerisinde 3 termal gece görüş dürbünü, 1 dürbün, 1 güneş paneli, 18 pil, 3 gece görüş çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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