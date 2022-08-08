Tunceli’de son 19 yılda 40 bin dekar arazi sulamaya açıldı

Tunceli’de son 19 yılda yapılan yatırımlarla birlikte 40 bin 443 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığı bildirildi.

Tunceli’de son 19 yılda yapılan baraj ve sulama tesisleri ile 40 bin 433 dekar arazi sulamaya açıldı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tunceli’de son 19 yılda 3 adet baraj ve 4 sulama tesisini hizmete aldık. 40 bin 443 dekar zirai araziyi sulamaya açtık, modern sulama sistemini hayata geçirdik. Susuz toprakları suyla buluşturmaya, çiftçimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

Paylaşımdaki çiftçi Noyan Kaya ise “2020 sulama sezonumuz başlamıştır. Hepimizi hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemize 2017 yılında su gelmeden önce kuru tarım yapıyorduk. Arpa ve buğday dışında herhangi bir ürün ekemiyorduk. Fakat 2017 yılından sonra Akpazar ovasına su verildikten sonra ürün çeşidimiz arttı. Sulu tarım yapmaya başladı. Şeker pancarı, mısır, yonca ve ayçiçeği gibi ürünler ekmeye başladık. Buda bölgemizin kalkınmasın Akpazar’ın kalkınmasında büyük katkı sağladı” ifadelerine yer verdi.