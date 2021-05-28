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Tunceli’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Tunceli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Asayiş 28.05.2021, 18:27
Tunceli’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Tunceli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Hozat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 06 BTM 631 plakalı otomobil ile Ş.U. idaresindeki 62 T 0044 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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