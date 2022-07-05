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Tunceli’de otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı
Tunceli’de otomobilin bahçeye uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Asayiş 05.07.2022, 18:35
Tunceli’de otomobilin bahçeye uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Mameki Köprüsü’nde meydana geldi. Edilebilen bilgiye göre, 62 AAE 067 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme yaptı.