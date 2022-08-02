Tunceli’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekipler tarafından söndürüldü.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “02.08.22 günü saat 14.00 sıralarında Tunceli il merkezi Bedi Yaylası bölgesinde, küçük çapta bir örtü yangını başladığının tespit edilmesi üzerine, bölgeye jandarmamıza ait helikopter ile orman ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yaklaşık 500 metrekare alanın etrafı ekiplerimizce çevrilerek örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.