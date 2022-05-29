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Tunceli’de operasyonda 3 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda 3 sığınak imha edilirken, sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Asayiş 29.05.2022, 11:06
Tunceli’de operasyonda 3 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda 3 sığınak imha edilirken, sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 sığınak daha imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 1 büyük tüp, 5 küçük tüp, 200 metre sera naylonu, 750 kilogram un, 250 kilogram şeker, 120 kilogram pirinç, 50 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 50 kilogram salça, 40 kilogram mercimek, 30 sıvıyağ, 40 kilogram peynir, 55 kilogram zeytin, 17 paket makarna ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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