Tunceli’de operasyon dönüşü askerlerin helikopterle alınması kameralara yansıdı

Jandarma Genel Komutanlığı, Tunceli’de operasyon sonrası jandarma komandoların karla kaplı araziden helikopterle alındığı görüntüleri paylaştı.

Tunceli’de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu zorlu kış şartlarında devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Tunceli’de operasyon sonrası jandarma komandoların karla kaplı araziden helikopterle alınmasını paylaştı. Görüntülere pilot ile komandoların telsiz konuşmaları da yansıdı. Paylaşımda, “Geride kimseyi bırakmadık. İzleyeceğiniz görüntülerde jandarma havacılık pilotlarımız ile jandarma komandolarımız arasında gerçekleşen konuşmalar gerçek bir operasyona aittir” denildi.