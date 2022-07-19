banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Tunceli’de mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde Hozat ilçesi kırsalında mühimmat ele geçirildi.

Asayiş 19.07.2022, 16:39
Tunceli’de mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde Hozat ilçesi kırsalında mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Hozat kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda; 2 adet el bombası, 60 adet Kalaşnikof mühimmatı ve 2 adet Kalaşnikof şarjörü ele geçirilmiştir” denildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu