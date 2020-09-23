Tunceli’de maske ihlaline kameralı takip
TUNCELİ’DE PANDEMİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA TEKNOLOJİK İMKANLARDAN DA İSTİFADE EDİLMEYE BAŞLANDI. BU KAPSAMDA, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARINI İHLAL EDENLER MOBESE KAMERALARDAN TESPİT EDİLEREK CEZAİ İŞLEMLER UYGULANMAYA BAŞLANDI.
Tunceli’de korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal edenler, şehir polis kameralarından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.
Tunceli’de pandemi ile mücadele kapsamında teknolojik imkanlardan da istifade edilmeye başlandı. Bu kapsamda, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal edenler şehir polis kameralarından takip ediliyor. Yeni geçilen uygulama kapsamında merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde maske takmadığı tespit edilen bir kişi şehir polis kameralarına takıldı. Polis ekiplerinin sevk edildiği bölgede maske takmayan şahıs durdurularak 900 TL idari para cezası kesildi, takması için de maske verildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Maske ve sosyal mesafe kural ihlallerini mobese kameralarından tespit edip cezai işlem uyguluyoruz. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım”denildi.
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