Tunceli’de mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs, 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, arkadaşları ile birlikte mantar topladığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düşen şahıs, 3,5 saatlik çalışma sonucu kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre Pülümür ilçesi Sürmüş dağına mantar toplamak için çıkan 3 kişiden Almanya’dan gelen Metin Karahan isimli vatandaş kayalıktan düşüp bacağını kırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, MUDAK ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz vatandaş, 3,5 saatlik çalışma sonucu 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.