Tunceli’de kapalı bulunan 41 köy yolunun ulaşıma açılma çalışmaları sürüyor

Tunceli’de yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarının büyük bölümü yeniden ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 41 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları halen sürüyor.

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapanan 144 köy yolunun, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasıyla 103’ü yeniden ulaşıma açıldı. Hala kapalı bulunan 41 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise çok sayıda ekibin çalışmasıyla devam ediyor.

Öte yandan Karayolları 86’ncı Şube Şefliği ekipleri de Tunceli-Erzincan karayolunda yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bu yolu kullanacak olan sürücülerin buzlanmaya karşı tedbirli olmalarını istedi.