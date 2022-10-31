Tunceli’de kalp krizi geçiren vatandaş için jandarma helikopter kaldırdı

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında kalp krizi geçiren vatandaş, jandarma helikopteri ile hastaneye sevk edildi.

Ovacık ilçesi Yakatarla köyü kırsalında bugün öğleden sonra şeker ve kalp hastası Turabi Caresiz (62) kalp krizi geçirdi. Yapılan ilk yardımın yetersiz kalması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’ndan ilk yardım ekibi ile birlikte havalanan helikopter, Caresiz’i bulunduğu yerden alarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.