Tunceli’de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Tunceli’de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan adli arama neticesinde; 44 adet kaçak cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet laptop, 4 adet hard disk, 68 adet batarya ve çok miktarda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.