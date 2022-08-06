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Tunceli’de hırsızlık yapmak isteyen 3 kadın suç aletleriyle yakalandı

Tunceli’de evden hırsızlık yapmak isteyen 3 kadın, yapılan ihbar üzerine polis tarafından suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 06.08.2022, 15:59
Tunceli’de hırsızlık yapmak isteyen 3 kadın suç aletleriyle yakalandı

Tunceli’de evden hırsızlık yapmak isteyen 3 kadın, yapılan ihbar üzerine polis tarafından suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “5 Ağustos 2022 Cuma günü ilimiz Moğultay Mahallesinde ikametten hırsızlık şeklinde gelen ihbar üzerine, ekiplerimiz intikal etmiş ve suçüstü bir şekilde evden hırsızlık yapmak üzere olan ilimiz dışından geldikleri tespit edilen 3 kadını, suç aletleriyle birlikte yakalamış, yapılan tahkikat neticesi şahısların hakkında çok sayıda geçmiş hırsızlık kaydı olduğu tespit edilmekle birlikte akabinde adliyeye mevcutlu olarak sevk edilmişlerdir” denildi.

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