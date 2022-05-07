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Tunceli’de havadan ve karadan trafik denetimi
Tunceli’de jandarma ve emniyet ekiplerince hem karadan hem de havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.
Asayiş 07.05.2022, 13:38
Tunceli’de jandarma ve emniyet ekiplerince hem karadan hem de havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.
Tunceli’de 7-13 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle emniyet ve jandarma ekiplerince hem karadan hem de havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi.