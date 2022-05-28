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Tunceli’de fuhuş operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Tunceli’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Asayiş 28.05.2022, 14:15
Tunceli’de fuhuş operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Tunceli’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay boyunca üzerinde durduğu fuhuş operasyonunda para karşılığında 1’i 18 yaşından küçük olmak üzere çok sayıda vatandaş zorlan fuhuş yaptıran şüpheliler A.C., D.D., N.E., ve S.G.’yi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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