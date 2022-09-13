Tunceli’de EYP düzeneği ve TNT patlayıcı ele geçirildi

Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda patlayıcı düzeneği, 80 kilogram TNT patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Hozat ve Ovacık Kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 80 kilogram TNT patlayıcı, 4 elektrikli fünye, 9 havan mühimmatı, 150 metre elektrik kablosu, 2 büyük tüp, 7 küçük tüp, 1 pil bloğu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.