Tunceli’de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Tunceli Valiliği pandemi nedeniyle eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ’Pandemi’ olarak ilan edilen korona virüs salgını ile ilgili, salgının yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte vaka sayılarının kent genelinde artışının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla karar alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Tunceli sınırları içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar kapsamında, valilik ve kaymakamlık makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içerisinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek basın açıklaması ve etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek kapalı yer toplantıları hariç olmak üzere, insanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklaması 29 Eylül saat 00.01 ile 13 Ekim günü saat 23.59‘a kadar 15 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler 29 Eylül saat 00.01 ile 13 Ekim günü saat 23.59 ‘a kadar gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.