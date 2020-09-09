Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerin silah ve mühimmatları da ele geçirildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 milyon TL ödüllü kırmızı listede yer alan Erol Volkan İldem ve gri kategoride aranan Fadime Çakıl’ın bulunduğu bölgede silahlar ve mühimmatlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Ovacık kırsalında, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında MİT, Jandarmamız ve Emniyetimizin ortak istihbari çalışmaları, İl Jandarma Komutanlığımızın başarılı operasyonu neticesinde, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan 10.000.000 TL’ye kadar ödülle sözde TKP/ML-TİKKO Siyasi Komiseri Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise Terör Arananlar Gri Listede bulunan 500.000 TL’ye kadar ödülle Roza Kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 2 adet şarjör, 1 adet güneş paneli, 45 adet pil, 4 adet şemsiye, 2 adet küçük tüp, 6 çift mekap ayakkabı, 3 adet terörist kıyafeti, 50 kilogram un, 30 kilogram çay, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.