Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu’nda Perm Devlet Üniversitesi’nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi il
Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride
Tunceli’de 7 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride yer aldığı bildirildi.
Asayiş 20.09.2021, 13:56
Tunceli’de 7 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride yer aldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1’inin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Ardıl Poyraz Kod adlı Büşra Kaya olduğunun tespit edildiği kaydedildi.