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Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride

Tunceli’de 7 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride yer aldığı bildirildi.

Asayiş 20.09.2021, 13:56
Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride

Tunceli’de 7 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride yer aldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1’inin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Ardıl Poyraz Kod adlı Büşra Kaya olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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