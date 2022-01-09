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Tunceli’de etkinliklere 15 gün süreyle pandemi kısıtlaması

Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin pandemi nedeniyle 15 gün süreyle kısıtlandığını açıkladı.

Asayiş 09.01.2022, 11:48
Tunceli’de etkinliklere 15 gün süreyle pandemi kısıtlaması

Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin pandemi nedeniyle 15 gün süreyle kısıtlandığını açıkladı.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını ile ilgili, salgının yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte vaka sayılarının ilimiz genelinde artışının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla Tunceli il sınırları içerisinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan kararlar kapsamında valilik ve kaymakamlık makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içerisinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek basın açıklaması ve etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek kapalı yer toplantıları hariç olmak üzere insanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklamasının 09/01/2022 günü saat 00.01 ile 23/01/2022 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır. Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinlikler 09/01/2022 günü saat 00.01 ile 23/01/2022 günü saat 23.59‘a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

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