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Tunceli’de Eren-7 Operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de Eren-7 Munzur-Mercan operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Asayiş 29.07.2021, 16:19
Tunceli’de Eren-7 Operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Tunceli’de Eren-7 Munzur-Mercan operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün Tunceli-Merkez Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-16 şarjörü, 37 adet M-16 fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet EYP düzeneği için devre kartı,1 adet 6’lı pil bloğu, 1 adet el feneri ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.
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