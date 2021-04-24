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Tunceli’de Eren-7 operasyonu: 15 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında 15 sığınak imha edildi. Sığınak içerisinde 5 adet EYP ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Asayiş 24.04.2021, 19:58
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Tunceli’de Eren-7 operasyonu: 15 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında 15 sığınak imha edildi. Sığınak içerisinde 5 adet EYP ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,”Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Kırsalında bugün de devam eden operasyonda 15 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde, 5 adet EYP, 2 adet piknik tüpü, 12 adet büyük pil, 8 metre elektrik kablosu, 105 metre sera naylonu, 200 metre branda, 1 adet kamera, 1 adet çanak anten ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
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