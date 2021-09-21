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Tunceli’de domuzun saldırdığı vatandaş ağır yaralandı

Tunceli’nin Hozat ilçesinde domuzun saldırdığı vatandaş ağır yaralandı.

Asayiş 21.09.2021, 11:09
Tunceli’de domuzun saldırdığı vatandaş ağır yaralandı

Tunceli’nin Hozat ilçesinde domuzun saldırdığı vatandaş ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Boydaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada arıcılık yapan Hasan Temel (43) isimli vatandaş, ormanlık alanda bir domuzun saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan vatandaş, köylülerin haber vermesi üzerine ambulansla Hozat İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Temel, durumunun ağır olması nedeniyle askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi.

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