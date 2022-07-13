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Tunceli’de Bixi ele geçirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 bixi makineli tüfek, bixi mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Asayiş 13.07.2022, 15:07
Tunceli’de Bixi ele geçirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 bixi makineli tüfek, bixi mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Ovacık kırsalında operasyon gerçekleştirildiği kaydedil. Açıklamada, ’’1 sığınak içerisinde bir adet bixi makinalı tüfek, 297 adet bixi mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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