Tunceli’de bir mağara imha edildi, 1,5 tondan fazla yaşam malzemesi ele geçirildi
TUNCELİ'NİN PÜLÜMÜR İLÇESİ KIRSALINDA JANDARMA TİMLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA BELİRLENEN 1 MAĞARA İMHA EDİLDİ, 1,5 TONDAN FAZLA GIDA VE ÇEŞİTLİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ.
Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda belirlenen 1 mağara imha edildi, 1,5 tondan fazla gıda ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, 700 kilogram un, 100 kilogram şeker, 150 kilogram pirinç, 200 kilogram bulgur, 400 paket makarna, 70 kilogram çay, 150 kilogram tuz, 50 kilogram tütün, 50 kilogram peynir, 30 kilogram salça, 25 kilogram sıvı yağ, 60 kilogram mercimek, 25 kilogram nohut, 25 kilogram kuru fasulye, 3 çift mekap ayakkabı, 180 metre branda, 200 metre sera naylonu, 200 metre dağcı ipi, 140 adet pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
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