Tunceli’de bir kadının ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Tunceli’de 22 Kasımda meydana gelen ve bir kadının ağır yaralandığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan kadına çarpan aracın, kadını metrelerce havaya fırlattığı görülüyor.

Kaza, 22 Kasım 2022 günü öğleden sonra Tunceli merkez Atatürk Mahallesi Elazığ karayolunda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zülfiye Yıkılmaz’a (55) hızla gelen bir özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan Yıkılmaz, meydana gelen kazada ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Yıkılmaz, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Elazığ’a sevk edildi. Burada yoğun bakımda tutulan Yıkılmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı, civarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği kaydedildi.