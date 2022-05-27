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Tunceli’de binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Tunceli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüpheli bir araçta yapılan adli aramada binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Asayiş 27.05.2022, 16:07
Tunceli’de binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Tunceli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüpheli bir araçta yapılan adli aramada binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şüpheli bir araç içerisinde yapılan adli aramada, 5 bin 277 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildiği, konu ile ilgili adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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