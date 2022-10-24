Tunceli’de avlanma ihlali gerçekleştiren 5 kişi hakkında işlem başlatıldı

Tunceli’de avlanma miktarını ihlal eden 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde avlanma miktarları dışında avlanma fiilini ihlal eden 5 kişiye yasal işlem yapıldı. Şahısların avladıkları 14 adet kınalı kekliğe ekipler tarafından el konuldu.