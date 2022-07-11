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Tunceli’de araziye tuzaklanan EYP imha edildi

Tunceli’de araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Asayiş 11.07.2022, 12:56
Tunceli’de araziye tuzaklanan EYP imha edildi

Tunceli’de araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 basma düzenekli EYP ele geçirilirken, EYP düzeneği bomba imha ekiplerince bulunduğu yerde imha edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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