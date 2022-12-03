Tunceli’de araç evin bahçesine uçtu: Alanda kimsenin olmaması faciayı önledi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, 5 metreden 2 katlı bir evin bahçesine düştü. Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi ve bahçede kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki Mertcan Tıkız’ın kullandığı 54 GC 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken araç daha sonra 5 metreden 2 katlı evin bahçesine düşerek ters döndü. Sürücü Tıkız, kendi çabalarıyla araçtan çıkarken kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil servis, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

112, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayın gece saatlerinde meydana gelmesi ve aracın düşüşü esnasında bahçede kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, kaza yapan araç, iş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarıldı.

Kazadan sonra sürücü Mertcan Tıkız’a ilk müdahale Çemişgezek Entegre Hastanesinde yapılırken Tıkız daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan Tıkız’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.