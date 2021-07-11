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Tunceli’de 80 koyun telef oldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki bir yaylada 80 koyun henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Asayiş 11.07.2021, 10:53
Tunceli’de 80 koyun telef oldu
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Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki bir yaylada 80 koyun henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Haydar Baba yaylasında hayvancılıkla uğraşan İbrahim Halil Hurma’ya ait 80 koyun, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu. Gördüğü manzara karşısında şok yaşayan Hurma, durumu İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler telef olan koyunların ölüm sebebi ile ilgili inceleme yaptı.

Yapılan ilk incelemede koyunların bir yabani hayvandan korkup yaşanan izdihamla birbirlerini ezdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.
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