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Tunceli’de 6 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda 6 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Asayiş 19.06.2022, 13:41
Tunceli’de 6 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda 6 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Hozat Kırsalında devam eden operasyonda 6 sığınak içerisinde; 500 Bixi mühimmatı, 187 M-16 mühimmatı, 240 kalaşnikof mühimmatı, 3 antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 1 kanas silahı dürbünü, 5 kilogram patlayıcı madde, 2 gece görüş dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü, 1 küçük tüp, 2 bin 100 metre elektrik kablosu, 30 metre infilak fitili, 5 litre mazot, 1 uyku tulumu, 15 kilogram şeker, 5 kilogram pirinç, 7 kilogram tütün, 5 kilogram salça ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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