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Tunceli’de 278 kök kenevir ele geçirildi

Tunceli’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 278 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 29.07.2021, 19:59
Tunceli’de 278 kök kenevir ele geçirildi
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Tunceli’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 278 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yasa dışı kenevir ekimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Pülümür ilçemize bağlı bir köyde tespit edilen araziye ekili 278 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatılmıştır” denildi.

Kenevir eken şahısla ilgili arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
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