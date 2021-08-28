Tunceli’de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 Munzur-Mercan operasyonunda 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda EYP ile mühimmat ele geçildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün (28.08.2021) Tunceli-Merkez Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet kalaşnikof şarjörü, 62 adet kalaşnikof fişeği, 1 adet el bombası, 2 adet EYP düzeneği, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet güneş paneli, 5 adet akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 30 adet cep sobası, 60 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.