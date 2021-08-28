banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Pandemide servetini 6'ya katladı
Pandemide servetini 6'ya katladı

Tunceli’de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 Munzur-Mercan operasyonunda 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda EYP ile mühimmat ele geçildi.

Asayiş 28.08.2021, 19:40
Tunceli’de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 Munzur-Mercan operasyonunda 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda EYP ile mühimmat ele geçildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün (28.08.2021) Tunceli-Merkez Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet kalaşnikof şarjörü, 62 adet kalaşnikof fişeği, 1 adet el bombası, 2 adet EYP düzeneği, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet güneş paneli, 5 adet akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 30 adet cep sobası, 60 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Yorumlar (0)
31°
açık