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Tunceli’de 150 dönümlük ekili alan küle döndü

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük ekili alan küle döndü.

Asayiş 04.07.2021, 15:30
Tunceli’de 150 dönümlük ekili alan küle döndü

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük ekili alan küle döndü.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Kayacı köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını gören vatandaşlar hemen müdahalede bulundu. Köylülerin traktörlerle müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın kısa süre sonra söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 150 dönümlük ekili alan küle döndü.

Öte yandan Tunceli Valiliği, hava sıcaklıklarının artmasıyla yangın çıkma ihtimaline karşı vatandaşları duyarlı davranmaya çağırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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