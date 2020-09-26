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Tunceli’de 12 sığınak imha edildi

SIĞINAKLAR İÇERİSİNDE, 1 ADET TABANCA, 2 ADET YAESU TELSİZ, 1 ADET PİL BLOĞU, 1 ADET GECE GÖRÜŞ DÜRBÜNÜ, 1 ADET GÜNDÜZ GÖRÜŞ DÜRBÜNÜ, 4 ADET TERÖRİST KIYAFETİ, 1 ADET AKÜ, 2 ADET BÜYÜK TÜP, 3 ADET SIRT ÇANTASI, 1 ADET ŞEMSİYE, 3 ÇİFT MEKAP AYAKKABI VE ÇOK MİKTARDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 26.09.2020, 09:52
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Tunceli’de 12 sığınak imha edildi

Tunceli’nin merkez kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda tespit edilen 12 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada:"İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan operasyonda 12 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 1 adet tabanca, 2 adet yaesu telsiz, 1 adet pil bloğu, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 4 adet terörist kıyafeti, 1 adet akü, 2 adet büyük tüp, 3 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"denildi.

Açıklamanın devamında terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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