Tunceli’de 1 milyon 920 bin kaçak makaron ele geçirildi

Tunceli’de bir araçta yapılan aramada 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir araç içerisinde yapılan kontrollerde 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.