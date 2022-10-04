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Tunceli’de 1 milyon 920 bin kaçak makaron ele geçirildi
Tunceli’de bir araçta yapılan aramada 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Asayiş 04.10.2022, 16:41
Tunceli’de bir araçta yapılan aramada 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir araç içerisinde yapılan kontrollerde 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.